Concurso para agentes de saúde e endemias em João Pessoa: veja os locais de prova

O concurso para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias da Capital acontecerá no próximo domingo (1°), nos turnos da manhã e tarde. Os locais de prova já estão disponíveis no site da banca organizadora do certame e podem ser consultados através do link: https://idecan.selecao.net.br/informacoes/57/ . Os aprovados atuarão nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, estão sendo ofertadas 432 vagas e salários no valor de R$ 2.424,00. Para o cargo de agente comunitário de saúde estão disponíveis 282 vagas, sendo 14 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 268 para ampla concorrência. Já ao cargo de agente de combate às endemias são ofertadas 150 vagas, sendo oito PCD e 142 para ampla concorrência.

O certame será composto por uma prova objetiva com 50 questões. No turno da manhã, das 8h às 12h, será aplicada a prova para o cargo de Agente de Endemias e, das 15h às 19h para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Atualmente, a Rede Municipal de Saúde possui mais de 1.280 Agentes Comunitários de Saúde e 240 Agentes de Combate a Endemias. Com o concurso, o quadro funcional será ampliado com a contratação de aproximadamente 300 novos profissionais, apenas para atuar como ACS.

Entre as atribuições dos agentes de saúde estão: colher dados, fazer o cadastro domiciliar e individual dos usuários, realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, trabalhando em conjunto com os profissionais que formam a equipe de saúde da família.

Já os Agentes de Endemias têm como função desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde relacionada ao controle e erradicação de endemias ou zoonoses, como dengue, febre amarela, malária, raiva, esquistossomose, leishmaniose, chagas, entre outras, por meio de ações de educação em saúde no serviço de zoonoses, além de visitas domiciliares e em comunidades.