Veja os destaques políticos no noticiário do ParaibaOnline nas úlltimas horas.

Sérgio Queiroz antecipa 2026 e lança deputado do PL para disputar cargo de governador

Enivaldo Ribeiro: “Romero está se abraçando com quem queria afogá-lo”

Eva oficializa apoio do PSD a Jhony: “Somos um grupo forte, unido”

Bolinha confirma candidatura e critica políticos que “usaram a direita para interesses pessoais”

Cícero Lucena na convenção: “Um projeto que está dando certo”

Ruy: “Estamos prontos para vencer o atraso e construir uma nova João Pessoa”

Annelise: “Estamos prontos para trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade”

Bruno agradece “desprendimento” de Romero e “lealdade” de Alcindor

Inácio Falcão anuncia seu companheiro de chapa em Campina Grande

Hermano comenta sobre a escolha por seu nome na vice de Inácio

Wallber fala sobre a campanha para a prefeitura de Cabedelo

Bruno diz que respeita, mas lamenta “avaliação equivocada” de Marinaldo em Campina

Romero sobre apoio a Bruno: “Superar as diferenças por amor a Campina”

Presidente do União Brasil na PB, Efraim diz que reeleição de Bruno é prioridade nacional do partido

Vereador reclama de ter ficado sem legenda para disputar reeleição em João Pessoa

Marcelo Queiroga diz que “infelizes” tentaram acabar com aliança entre PL e Novo

Efraim Filho destaca união do grupo em CG: “A oposição ficou pequena”

Jhony Bezerra destaca soma de esforços ao receber apoio do PSD e PP em Campina

Marinaldo: “Estou sendo alvo, mas não esperava diferente”

Cássio defende prerrogativa da reeleição e agradece “maturidade política” de Romero

Cabo Gilberto afirma que PL vai respeitar dissidentes em Campina Grande

