“Esperança, mudança, união e renovação”. Esses sentimentos foram exaltados durante a convenção ´Pra Mudar João Pessoa´, realizada nesta segunda-feira (5) durante o aniversário de 439 anos da cidade.

Na ocasião, as candidaturas de Ruy Carneiro e Amanda CSI foram confirmadas para prefeito e vice-prefeita da capital, compondo a Coligação Mudar Para o Futuro (Podemos, MDB, União Brasil, PSDB, Cidadania e PRD).

Ruy acredita que é fundamental trabalhar para que a cidade funcione unindo as pessoas e tratando com igualdade a parte da capital que hoje é invisível pra quem governa.

“Vamos mudar a rota, o rumo de João Pessoa, sem deixar nenhuma família pra trás. Quero que cada morador dos bairros esquecidos nos enxergue como a esperança de ter os mesmos direitos de quem vive na orla. Tô preparado, maduro, com gás, mas acima de tudo estou com amor, para poder mostrar a João Pessoa como o nosso povo merece ser tratado. A partir de agora, de mãos dadas, somos invencíveis”, declarou Ruy.

Entre as prioridades da plataforma de governo apresentadas por Ruy estão o resgate do funcionamento dos serviços de saúde, a restruturação da educação e a quebra com o atual formato do sucateado sistema de ônibus na cidade.

“Vamos mudar João Pessoa e ativar os sonhos de quem perdeu a crença em uma cidade que abraça a vontade de fazer mais. Vamos acabar com o ´esquemão´ dos ônibus. Botar para funcionar o que já existe na saúde. Garantir vagas para as crianças nas creches. Abrir as escolas no fim de semana para que os jovens pratiquem esportes, tenham cultura, arte e fiquem longe das drogas”, defendeu o candidato.

Amanda reforçou o compromisso com a implantação de mecanismos de defesa e proteção para as mulheres. “Ruy e eu vamos ser ponte para um novo futuro. Juntos, vamos criar a guarda da mulher para combate à violência doméstica; o Passe Mulher, cartão que vai garantir passagem de graça para as vítimas de violência irem aos centros de apoio e acolhimento”.

Ela ainda deu detalhes de uma ferramenta de proteção nos ônibus e sobre a ampliação de vagas em creches.

“Teremos um aplicativo para que as vítimas de assédio nos ônibus possam acionar a guarda da mulher e ter proteção de forma imediata. As vagas em creches serão ampliadas e vamos criar o programa Creche Coruja, com unidades noturnas para as mães que trabalham à noite”, anunciou a candidata.

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que recebeu 60% dos votos em João Pessoa na última eleição para governador, afirmou que vai contribuir diretamente com a construção de uma educação melhor na capital.

“Com a vitória do nosso Ruy Carneiro, a educação pública também será uma responsabilidade minha. É inadmissível uma gestão municipal que não tenha a capacidade de fazer a expansão no número de vagas de creche. Ruy está na sua melhor fase. Tá determinado pra oferecer a João Pessoa a gestão que a cidade merece”, discursou Pedro.

A Convenção Pra Mudar João Pessoa também confirmou a candidatura de 59 postulantes a vereador dos partidos Podemos e MDB, que compõe a Coligação Mudar Para o Futuro.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online