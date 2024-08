Bruno diz que respeita, mas lamenta “avaliação equivocada” de Marinaldo em Campina

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), que vai disputar a reeleição, falou sobre o rompimento político com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Marinaldo Cardoso (Republicanos), que deixou sua base aliada e vai disputar a eleição para vice-prefeito na chapa de Jhony Bezerra (PSB).

Bruno lamentou a decisão de Marinaldo, que afirmou ser “equivocada”. “Lamento profundamente, mas eu acho que ele fez uma avaliação equivocada. Eu respeito, por ser uma decisão pessoal, mas eu acho que foi uma decisão equivocada por Campina. A cidade está no rumo certo, foi onde ele esteve somando forças, agregando, botando a mão na massa”, disse Cunha Lima.

Ainda falando sobre Marinaldo e sua migração para o grupo político do governador João Azevêdo (PSB), Bruno afirmou que “eu lamento que em dado momento alguns que queriam criar divisão conseguiram alcançar esse objetivo em relação a algumas pessoas. Mas, bola para frente. Cada um faz da sua vida o que acha que deve”, afirmou o prefeitável.

Confira esse trecho da entrevista:

Ainda em entrevista concedida após a convenção que homologou sua candidatura, realizada nesta segunda-feira (5), Bruno também falou sobre as críticas ao seu governo, que pautaram diversos discursos nas convenções realizadas nos últimos dias pelos candidatos de oposição em Campina Grande.

“Em nenhum momento eu gastei tempo para atacar ninguém, eu não gastei do meu tempo para brigar. O embate político, no momento adequado, ele é bem-vindo, isso faz parte da democracia. Durante a gestão eu não ataquei ninguém e agora você não me verá atacando ninguém, pois nós temos um foco que é o trabalho. As pessoas estão interessadas em resultado, não em briga”, declarou BCL.

Veja esse trecho da entrevista: