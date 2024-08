Nesta segunda-feira (5), o partido Novo homologou o nome do empresário Artur Bolinha como candidato a Prefeitura de Campina Grande para as eleições de outubro.

Durante o evento, realizado com a presença de membros do partido e apoiadores, a médica Annelise Meneguesso, do PL, foi apresentada como candidata a vice-prefeita na chapa.

“Por que não ser eu forte e corajosa? Me coloquei à disposição do partido, do meu presidente e cidade. Eis-me aqui”, afirmou Meneguesso.

Em seu pronunciamento, Annelise também ressaltou sua determinação em enfrentar os desafios da corrida eleitoral.

“Não será uma jornada fácil. Estamos prontos para trabalhar incansavelmente pelo bem-estar e desenvolvimento da nossa cidade”, declarou Annelise.

