Eva oficializa apoio do PSD a Jhony: “Somos um grupo forte, unido”

O PSD e o Progressistas (PP) oficializaram, nesta segunda-feira (5), seu apoio ao prefeitável Jhony Bezerra, do PSB, em Campina Grande. O evento reuniu lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores das duas legendas.

Eva Gouveia, vereadora e presidente do PSD municipal, ressaltou em seu discurso a importância da união e do compromisso de todos os envolvidos na campanha.

“Hoje é um dia muito importante para a gente, um dia muito importante para o PSD, um dia muito importante para o PP, para todos os pré-candidatos que estão firmes e fortes para lutar por essa cidade. Essa cidade está precisando de pessoas como nós, que estamos vendo o descaso em que se encontra”, declarou Eva.

A presidente destacou ainda a força e a união do grupo, bem como a preparação para a campanha.

“Somos um grupo forte, um grupo unido e estamos preparados para ir a cada rua, a cada bairro, para fazer Jhony e Marinaldo prefeitos da cidade. Vamos trabalhar e trabalhar muito, com muita garra, para poder estarmos presentes na Câmara de Vereadores de Campina Grande”, afirmou Gouveia.

Confira no vídeo um trecho do discurso:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online