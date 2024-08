O deputado federal Cabo Gilberto (PL) comentou, durante convenção do partido realizada nessa segunda-feira (5), em Campina Grande, que o PL mantém o respeito pelos dissidentes dentro do processo eleitoral, ao ser questionado sobre os membros da legenda que decidiram apoiar o prefeitável Bruno Cunha Lima (UB), em detrimento do candidato Artur Bolinha (Novo), cuja vice, Annelise Meneguesso, foi indicada pelo PL.

As principais dissidências do partido em Campina Grande são do deputado estadual licenciado, Sargento Neto, que atualmente é secretário de Serviços Urbanos na Prefeitura de Campina Grande, e de Bruno Roberto, que é filho do deputado federal Wellington Roberto, presidente do PL na Paraíba.

De acordo com Cabo Gilberto, a legenda deixa os seus filiados livres para “escolher o prefeito A ou B”.

Ainda falando sobre a eleição em Campina Grande, o parlamentar frisou que a chapa que ele escolheu para apoiar é a encabeçada por Artur Bolinha (Novo) e Annelise Meneguesso (PL).

Confira um trecho no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

