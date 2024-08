O prefeitável Artur Bolinha (Novo), que vai disputar a Prefeitura de Campina Grande pela terceira vez, criticou duramente o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) e o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (União Brasil), que busca a reeleição.

Na convenção que homologou a sua candidatura, realizada na noite desta segunda-feira (5), Bolinha não poupou críticas a Romero, que desistiu de disputar a eleição em Campina Grande.

“Esse deputado é um covarde, que se escondeu da campanha do presidente Bolsonaro e de Nilvan em 2022. Foi em uma rádio me destratar e tentar me diminuir. Mas ele mexeu com um leão, especialmente com o presidente Bolsonaro. Haveremos de ganhar essa eleição”, afirmou o empresário.

Ainda de acordo com Artur Bolinha, alguns agentes políticos usaram a direita para satisfazer interesses pessoais.

“Os que se dizem de direita e não estão aqui nunca foram de direita. Usaram a direita para interesses pessoais. Tentaram fazer do PL uma mercadoria. Foram até o presidente Bolsonaro, numa tentativa sorrateira de tentar desconstruir essa aliança, e com a permissão do nosso presidente Bolsonaro, o partido mantém o apoio ao nosso projeto”, declarou.

Sobre Bruno Cunha Lima, Bolinha questionou o posicionamento político do prefeito e criticou a presença do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) em seu palanque.

“O prefeito [Bruno] liderou a comitiva à Brasília na tentativa de comprometer essa aliança. Ele chegou lá dizendo que era de direita. Como alguém é de direita com Veneziano no seu palanque? Veneziano é a maior liderança de esquerda na Paraíba e é seu principal fiador político”, concluiu Bolinha.

Confira um trecho do discurso no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

