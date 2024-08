Cássio defende prerrogativa da reeleição e agradece “maturidade política” de Romero

O feriado desta segunda-feira, 5 de agosto, foi marcado pela realização de várias convenções partidárias em Campina Grande, para atender ao último dia de prazo estabelecido pela legislação eleitoral. No Spazzio, a convenção do prefeito e postulante à reeleição, Bruno Cunha Lima (União Brasil), reuniu várias lideranças políticas, entre eles o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB).

Em sua fala, Cássio destacou a importância da continuidade administrativa, citando exemplos de prefeitos anteriores que concluíram seus mandatos, como ele próprio, o senador Veneziano Vital e o deputado Romero Rodrigues, seus aliados.

“Eu, quando me elegi prefeito, tive a oportunidade da minha reeleição e pude concluir o meu mandato. Quando Veneziano foi prefeito, Campina também deu a oportunidade de concluir o seu mandato. Quando mais recentemente Romero foi eleito prefeito, Campina também, com seu discernimento e sua sabedoria política, permitiu que Romero concluísse o seu trabalho. Será essa a mesma decisão que Campina Grande estará tomando no dia 6 de outubro ao permitir que Bruno Cunha Lima possa também dar sequência e concluir o seu trabalho. É o melhor para a nossa terra. É o melhor para a nossa cidade”, afirmou o ex-senador.

Cássio também ressaltou a união e a unidade política ensinadas por seu pai e seu tio, Ronaldo e Ivandro Cunha Lima, pontuando que essa coesão é fundamental para o progresso de Campina Grande. Ele mencionou ainda o papel significativo de Romero Rodrigues, que apesar de ter seu nome cogitado para uma candidatura em Campina, optou por dar continuidade ao seu mandato como deputado federal, pelo qual tem se destacado como líder da bancada do Podemos na Câmara Federal.

“Quem acompanha o processo político de Campina sabe muito bem que o deputado Romero Rodrigues teve o seu nome lembrado. Por muitos que o querem bem, assim como todos nós juntos queremos bem a Romero. Mas ele soube compreender o papel que tem a desempenhar como deputado federal da Paraíba. À Romero, sempre a expressão não apenas da minha amizade, do meu respeito, mas do reconhecimento da liderança dele na Paraíba e em Campina. E a certeza de que esse gesto de compreensão e maturidade política será aplaudido, será reconhecido pelos quatro cantos da cidade”, afirmou Cássio.

Confira um trecho do discurso no vídeo AQUI