Presidente do União Brasil na PB, Efraim diz que reeleição de Bruno é prioridade nacional do partido

Na convenção do União Brasil realizada em Campina Grande, o senador Efraim Filho, presidente do partido na Paraíba, enfatizou a importância do consenso que foi alcançado em torno da candidatura à reeleição de Bruno Cunha Lima (UB).

Efraim, que foi um dos principais articuladores do processo de pacificação dentro do agrupamento político, reafirmou o compromisso do partido de apoiar a campanha de Bruno.

Segundo o senador, trabalhar pela reeleição do atual prefeito será uma prioridade não só do União Brasil na Paraíba, como também da direção nacional do partido, avalizada pelo presidente da legenda, Antônio Rueda.

Efraim exaltou ainda o espírito de unidade em torno do projeto político e frisou que a legenda não medirá esforços para que Bruno consiga se reeleger.

“O União (Brasil) disse que não tem limite e nem fronteira. O que for necessário, o União Brasil terá Campina Grande e não só como prioridade estadual, pois Campina Grande hoje é uma prioridade nacional para o União”, colocou Efraim Filho.

Confira trecho do discurso no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline