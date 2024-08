Vereador reclama de ter ficado sem legenda para disputar reeleição em João Pessoa

O vereador Bispo José Luiz, único parlamentar eleito pelo Republicanos na Câmara Municipal de João Pessoa, se mostrou indignado por ter ficado sem a legenda para disputar a reeleição no pleito de outubro.

Ele disse que foi surpreendido porque seu nome não foi homologado na convenção do partido realizada nessa segunda-feira (05)

O parlamentar afirmou que não recebeu, até então, nenhuma ligação do presidente estadual, deputado federal, Hugo Motta, bem como do presidente municipal, deputado federal Wilson Santiago, nem do deputado estadual Wilson Filho, que faz as tratativas do Republicanos, que pudessem justificar a não homologação do seu nome.

Segundo ele, a única informação que recebeu foi de uma pessoa de dentro do partido, que ele não quis citar o nome, que disse que Hugo Motta havia recebido uma determinação do presidente nacional, Marcos Pereira, para que não desse a legenda, mas não explicou o porquê.

“Eu entendo que seja o medo, a palavra é essa, de Valdir Trindade (Pastor), que também é candidato, não se eleger, se nós seguíssemos com a nossa candidatura. Mas eu falei para eles que não trabalharia dentro da Igreja, porque eu tenho dois mandatos consecutivos, o único vereador eleito pelo Republicanos, os outros vieram por janela, por convite, mas eleito em 2016 e em 2020, somente eu”, destacou.