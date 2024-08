Bruno agradece “desprendimento” de Romero e “lealdade” de Alcindor

Após ter seu nome homologado em convenção para disputar a reeleição em Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) expressou gratidão ao ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) durante a convenção realizada nesta segunda-feira (5), no Spazzio.

Cunha Lima destacou o desprendimento de Romero, que desistiu de disputar a prefeitura em Campina Grande, e mencionou a atuação de Rodrigues como deputado federal.

“Eu agradeço o desprendimento do nosso deputado Romero. Lembro que no meu discurso de posse eu disse que não me acostumaria a me referir a Romero como ex-prefeito. Ele é um deputado que conhece cada lugar desta cidade e continuará sendo o nosso grande prefeito de Campina Grande”, declarou Bruno.

Em relação à Alcindor Villarim (Podemos), candidato a vice-prefeito pela chapa, indicado por Romero, Bruno sublinhou a lealdade e a parceria que espera construir.

“Nós temos aqui não apenas uma chapa, mas sim uma dupla. Vamos trabalhar juntos. No meu segundo mandato, se Deus assim nos permitir, terei um parceiro. Existem critérios principais que eu gostaria de ter no meu candidato a vice: honestidade, capacidade técnica, leveza no trato com as pessoas e, acima de tudo, lealdade”, afirmou Bruno.

Confira um trecho do discurso no vídeo: