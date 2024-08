Marinaldo: “Estou sendo alvo, mas não esperava diferente”

Indicado para a vaga de vice-prefeito na chapa encabeçada por Jhony Bezerra (PSB) em Campina Grande, o vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos) participou, nesta segunda-feira (5), da convenção partidária que consolidou o apoio do PSD e do PP para a chapa liderada por ele e Jhony.

Marinaldo, que há poucos dias rompeu politicamente com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), relatou dificuldades e a resistência que disse ter encontrado dentro do anterior grupo político, alegando tentativas de manobras para sua derrota na eleição deste ano. Em seu discurso, ele enfatizou a lealdade aos seus princípios e a decisão de seguir em frente ao lado de Jhony Bezerra, contando com o apoio dos novos aliados.

“Dizer aqui ao PSD e PP que estou sendo alvo, mas eu não esperava diferente. Alvo como se eu tivesse traído o grupo político que eu estava antes. Eva (Gouveia, vereadora) sabe e alguns que estão aqui sabem da manobra que estava sendo construída para a minha derrota. Grupos ligados ao prefeito trabalhavam incessantemente para nos derrotar, porque muitos deles achavam que eu podia fazer na Câmara algo que eu não podia, pois feria o regimento e a Lei Orgânica do Município, e diziam que eu estava traindo pois não fazia. Tomei a posição hoje de estar no Republicanos, como candidato a vice-prefeito, ao lado de Jhony Bezerra, contando com o apoio de vocês. Isso tem me deixado muito feliz”, declarou Marinaldo.

Veja um trecho no vídeo: