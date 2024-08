Durante discurso na convenção de seu partido em Campina Grande, realizada nessa segunda-feira, 5, o candidato a vice-prefeito de João Pessoa pelo Novo, Sérgio Queiroz, aproveitou a oportunidade para falar do futuro, enfatizando a necessidade do grupo político permanecer junto para as próximas eleições.

“Se não conseguirmos estar todos juntos agora em 2024, que estejamos em 2026, porque a direita da Paraíba já tem candidato a governador, Cabo Gilberto Silva”, disse Sérgio, que vai disputar a vice-prefeitura na chapa de Marcelo Queiroga (PL) em João Pessoa, ao antecipar o debate sobre as eleições de 2026 e lançar o nome do deputado federal do PL.

Em sua fala, ele ressaltou também a importância da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro para garantir a unidade entre os agentes políticos da direita paraibana. Também considerou que a Paraíba pode “trazer Bolsonaro de volta” e elevar o percentual de votos do ex-presidente em uma possível futura eleição.

Confira o vídeo abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline

