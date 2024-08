Inácio Falcão anuncia seu companheiro de chapa em Campina Grande

Na manhã desta terça-feira, 6, foi feito o anúncio oficial de Hermano Nepomuceno (PT) como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Inácio Falcão (PCdoB). O evento aconteceu no Sesc Centro e contou com a presença de lideranças políticas e partidárias, além de simpatizantes e militantes da campanha.

Inácio Falcão, ao oficializar o nome de Hermano, destacou a satisfação em contar com a experiência e o perfil do professor em sua chapa. “Fiquei muito feliz e satisfeito em ele ter aceitado o convite da nossa federação. Sempre soma a experiência de Hermano como professor, como liderança política, como cidadão, como pai de família, que é religioso, com seus princípios religiosos. Eu acho que é a melhor escolha, foi a melhor escolha que a federação pôde fazer com essa composição. Eu estou muito feliz e posso ter certeza que essa chapa vai ser a vitoriosa em Campina Grande.”

A escolha de Hermano Nepomuceno foi realizada após a suposta composição com o PSD e PP ser frustrada. “Foram feitas composições e ao longo do tempo a história se repete. Nós temos aí uma composição com o PSB, o PP já compõe a chapa do governador João, que o vice-governador é do PP. Então, na lógica, no sentido figurado, não fazia sentido o PP estar com uma chapa diferenciada do PSB, tendo em vista que o vice-governador é do PP. Então a história se repete. Estaremos juntos no segundo turno. Tenho certeza que vão estar juntos conosco e vamos para frente.”

Falcão também fez questão de ressaltar o apoio do presidente Lula à candidatura e a confiança na vitória da chapa. “Lula é o nosso protagonista, ele está torcendo muito por essa chapa. Eu tenho certeza que Lula vai estar lá junto conosco”.

