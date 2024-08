Os partidos Progressistas (PP) e PSD oficializaram, nesta segunda-feira (5), apoio ao prefeitável Jhony Bezerra (PSB) em Campina Grande. Durante convenção partidária, realizada no auditório do Sesc Centro, foi confirmada a retirada da pré-candidatura de Rosália Lucas (PSD) em prol da união das legendas em torno do nome de Jhony Bezerra.

Jhony, que esteve presente no evento, destacou em seu discurso a importância da união e do fortalecimento das campanhas proporcionais (vereadores) para alcançar a vitória nas próximas eleições.

“Nosso foco, nesse momento, é chegar ao segundo turno. E, chegando no segundo turno, não tenham dúvidas de que venceremos as eleições. Mas, precisamos ter o foco também no fortalecimento dessas campanhas proporcionais. No fortalecimento da nossa chapa de vereadores. A partir do momento em que o PP e o PSD se coligam com o PSB, Republicanos e Agir, vocês passam a ter a mesma importância. Assim que se faz política. É agregando, é somando, e a gente está aqui para isso”, afirmou Jhony Bezerra.

O prefeitável enfatizou ainda a necessidade de agregar e somar forças para combater o que ele classificou como um “desgoverno”, criticando a atual gestão municipal por sua ineficiência.

“A importância desse momento é agregar e somar forças contra o desgoverno que aí está. Uma gestão ineficiente. Uma gestão que deixou nossa Campina Grande, farol do Nordeste, cabisbaixa. O campinense hoje perdeu protagonismo. Nossa cidade não tem entregue políticas públicas eficientes e tem faltado o básico nessa gestão. Está faltando a saúde no posto, está faltando a vaga nas creches, a merenda que não é de qualidade, o transporte público é insuficiente. Falta emprego, falta renda, falta infraestrutura. Tem um prefeito que em três anos e meio não entregou nada de inovador”, declarou Bezerra.

Confira um trecho do discurso no vídeo: