Hugo Motta comenta decisão de não colocar em pauta o Projeto de Anistia

O presidente da Câmara Federal, deputado paraibano Hugo Motta (Republicanos) comentou com a imprensa nesta sexta-feira (25) sobre a decisão de não colocar em pauta o Projeto de Lei que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes cometidos em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023.

Conforme o paraibano, o colegiado de líderes discutiu de forma exaustiva com todos presentes, quase 500 parlamentares, e decidiu especificamente pelo adiamento da pauta que trata a urgência de votação da anistia.

“Os líderes que representam os parlamentares na Casa decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana, mas isso não está dizendo que não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema”, destacou.

Motta adiantou ainda que vai seguir conversando também, principalmente, com os partidos que estão em defesa da pauta, ou seja, os partidos de oposição como o PL e o NOVO, que defenderam com muita força a inclusão do Projeto.

“Enquanto presidente, eu tenho que decidir a pauta – que é um poder do presidente. O nosso papel será exercido com muito diálogo, muita serenidade e muito equilíbrio”, avaliou Hugo Motta.