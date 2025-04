PSB realiza Congresso Estadual para eleger João Azevêdo presidente do partido na Paraíba

O PSB realizará, em João Pessoa, na próxima segunda-feira (28), a partir das 16h, o Congresso Estadual do partido, ocasião em que o governador João Azevêdo assumirá o comando da legenda, atualmente presidida pelo deputado federal Gervásio Maia.

O evento acontecerá na Marriage Recepções e contará com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, além de aliados e outras autoridades, a exemplo do prefeito de Recife (PE), João Campos, e do presidente municipal da legenda na capital paraibana, o vice-prefeito Leo Bezerra.

O momento também marcará a filiação de novas lideranças políticas ao partido. Além da condução do governador à presidência da legenda, o Congresso Estadual elegerá os demais integrantes do diretório estadual do PSB.

O evento ainda contará com a presença de deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todo o estado.

Serviço

Congresso Estadual do PSB

Data: 28/04/2025

Horário: 16h

Local: Marriage Recepções – R. Prof. Joaquim Francisco Veloso Galvão, 1650 – Pedro Gondim, João Pessoa