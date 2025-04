Pedro Cunha Lima assume presidência do PSD na Paraíba em convenção na segunda-feira

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima assumirá a presidência do PSD na Paraíba na próxima segunda-feira (28), durante a convenção do partido, que será realizada às 11h, na sede da Asplan, localizada na Rua Rodrigues de Aquino, 267 – Centro, em João Pessoa.

O partido era comandado pela senadora Daniella Ribeiro, que se desfiliou recentemente e retornou ao Progressistas, antes da chegada de Pedro e de seu pai, o ex-senador Cássio Cunha Lima, ambos oriundos do PSDB.

O evento deve contar com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que deve anunciar Pedro Cunha Lima como pré-candidato da oposição ao governo da Paraíba nas eleições de 2026.

Em 2022, ainda pelo PSDB, Pedro disputou o governo estadual contra João Azevêdo (PSB), que buscava a reeleição. Pedro levou a eleição para o segundo turno, conquistando mais de um milhão de votos, mas não obteve êxito nas urnas. Ainda assim, a oposição considerou o desempenho uma vitória significativa e pretende retomar o projeto de governar a Paraíba com base nesse recall.

A convenção também anunciará a nova executiva estadual do PSD, composta por:

– Juliana Soares Ribeiro, vice-presidente;

– Dawan Lincoln de Sousa Alves, primeiro-tesoureiro;

– Fábio Araújo Viana, segundo-tesoureiro;

– Joel Moura Filho, vogal;

– Matheus França Costa de Almeida, secretário-geral.