A convenção conjunta entre os partidos Progressistas (PP) e PSD, realizada nesta segunda-feira (5), no auditório do Sesc Centro, em Campina Grande, contou com a presença do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro, que fez duras críticas ao ex-gestor de Campina Grande, Romero Rodrigues (Podemos), que cogitou disputar a eleição desse ano para prefeito de Campina Grande.

“Romero está se abraçando com quem queria afogá-lo. Como Daniella não é candidata, estamos no mesmo time do governador e chegamos à conclusão que o melhor é apoiar Jhony Bezerra, que foi o primeiro que saiu dizendo que seria candidato e manteve a oposição acesa, mesmo com a indecisão e esperança que todos tínhamos na participação de Romero” afirmou Enivaldo, que também já foi vice-prefeito na gestão de Romero Rodrigues.

Na avaliação de Enivaldo, Romero enganou os aliados e a população com a sua indecisão. “Eu acho que Romero ficou muito mal perante o povo. É como se ele tivesse enganado todo mundo, inclusive a gente. Eu gostei da posição de Tovar. Tovar foi o cara correto. Não queria ser vice porque ele tinha dignidade. Quero dar os parabéns a Tovar pela resistência”, disse Enivaldo, ao citar a opção do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) de não disputar a vaga de vice na chapa de Bruno Cunha Lima (UB).

Ainda em sua fala, Ribeiro destacou a importância da união das forças políticas em prol de uma gestão melhor para Campina Grande.

“Agora é juntar o nosso time todo e sair às ruas. Eu repudio esse tipo de política de indecisão, que Romero tomou. O importante agora é que quem gosta de Campina deve se unir para votar em Jhony ou outros candidatos da oposição”, concluiu Enivaldo.

Veja no vídeo um trecho da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online