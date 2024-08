Hermano comenta sobre a escolha por seu nome na vice de Inácio

Em entrevisya, Hermano Nepomuceno, presidente do PT em Campina Grande, comentou sobre a escolha por seu nome para disputar o cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB).

Hermano destacou que sempre esteve presente nos movimentos que favoreciam a democracia e já esteve junto com Inácio outras vezes, atuando em campanhas passadas.

“Sempre estive na linha de frente, seja durante o regime militar, seja no impeachment de Dilma ou na prisão de Lula. Sempre estive comprometido com a democracia”, disse.

Ele também revelou que está confiante com a candidatura de Inácio Falcão na cidade e no total apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) ao projeto.

Confira a fala completa:

*Vídeo: ParaibaOnline