Cícero Lucena na convenção: “Um projeto que está dando certo”

O atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, foi oficializado, nesta segunda-feira (5), como candidato à reeleição pelo Progressistas, durante convenção da Coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’ – frente formada por 10 partidos, com o apoio do governador João Azevêdo.

O evento aconteceu na casa de shows Domus Hall e confirmou, também, o nome de Leo Bezerra (PSB) como vice-prefeito, repetindo a chapa vitoriosa há quatro anos.

Cícero Lucena, que completou 67 anos neste 5 de agosto, mesma data em que João Pessoa fez 439 anos, discursou lembrando que assumiu a prefeitura em meio ao desafio imposto pela pandemia da Covid-19, fazendo a cidade atingir os melhores índices de vacinação e disponibilidade de leitos.

Em seguida ele recordou que, no plano de retomada, priorizou a geração de emprego e obras de infraestrutura – pavimentação de ruas, mobilidade urbana e reconstrução de escolas.

Na saúde, Cícero citou a recuperação do Complexo Hospitalar de Mangabeira, de 50 unidades de saúde, além da construção do Hospital Dia. A meta agora é acabar com áreas descobertas na cidade, com a construção de 12 novas Unidades de Saúde da Família – duas já foram entregues e 10 estão em execução, que abrirão 40 novas equipes para o atendimento às comunidades.

O agora candidato à reeleição assumiu compromisso de fazer a cidade seguir avançando, contando com a parceria do Governo do Estado.

“Um projeto que está dando certo, com o governador João Azevêdo resgatando o orgulho das pessoas viverem em João Pessoa. Com a responsabilidade que a gestão precisa, mas com o olhar para as pessoas que mais necessitam, mirando na geração de emprego e oportunidades. A luta vai continuar, porque João Pessoa quer e precisa avançar ainda mais – não quer voltar para o passado. Junto de todos aqueles que querem o bem da nossa cidade, cuidando das pessoas, fazendo justiça social e inclusão”, afirmou o prefeito.

João Azevêdo lembrou do compromisso firmado com Cícero Lucena há quatro anos – hoje uma parceria consolidada com o Governo do Estado, por meio de uma gestão pública que cuida das pessoas.

Ele reforçou que estará, mais uma vez, apoiando a Cícero para fazer João Pessoa seguir avançando, mirando num futuro cada vez melhor.

“Eu vi, através dos seus olhos a vontade, verdadeiramente, de fazer a diferença por essa cidade. Então, a decisão que tomamos quando dissemos sim, essa cidade precisa tomar um novo rumo, dentro de um conceito que nós aqui precisamos fazer gestão pública. Fazer gestão pública, antes de qualquer coisa, é cuidar das pessoas, cuidar daqueles que muitas vezes não têm nem voz. Eu não tenho dúvida nenhuma que João Pessoa já escolheu o seu caminho. Um orgulho muito grande de dizer que é um amigo, e que seguimos uma caminhada muito longa da nossa vida, sempre juntos, buscando aquilo que é melhor”, afirmou o governador.

A convenção também trouxe a João Pessoa o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, que destacou a trajetória de Cícero Lucena. “Um dos maiores homens públicos da história desse País. Um homem que já foi de tudo na vida, muito mais do que eu. Vocês têm o melhor prefeito de capital do Brasil – por isso que essa cidade cresce tanto. Aqui eu tenho uma relação de muito carinho entre os homens públicos”, enfatizou Ciro.

A coligação é chamada ‘João Pessoa no Caminho Certo’, formada pelos seguintes partidos: Progressistas, PSD, Republicanos, PSB, PDT, Solidariedade, Democracia Cristã, Agir, Mobiliza e Avante.

