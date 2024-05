Fique em dia com os fatos: leia os destaques do ParaibaOnline

Veja o resumo do noticiário do ParaibaOnline desta quarta-feira.

Prefeitura da Paraíba oferece mais de 400 vagas em concurso público

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/05/15/prefeitura-da-paraiba-oferece-mais-de-400-vagas-em-concurso-publico/

Criança de dois anos morre com suspeita de dengue em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/15/crianca-de-dois-anos-morre-com-suspeita-de-dengue-em-joao-pessoa/

Muita chuva em Campina Grande: saiba quais foram os bairros mais afetados

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/15/chuvas-com-forca-em-campina-saiba-quais-foram-os-bairros-mais-afetados/

Governo propõe aumento salarial a professores até 2026

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/15/governo-propoe-aumento-salarial-a-professores-ate-2026/

Saiba quais são os clubes brasileiros mais endividados

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/saiba-quais-sao-os-clubes-brasileiros-mais-endividados/

Presidente do Podemos pede demissão do governo Bruno

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/presidente-do-podemos-pede-demissao-do-governo-bruno/

João Azevêdo ingressa no Supremo contra a Assembleia Legislativa da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/joao-azevedo-ingressa-no-supremo-contra-a-assembleia-legislativa-da-paraiba/

Podcast: psicóloga aborda importância da reunião da família nas refeições

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/15/podcast-psicologa-aborda-importancia-da-reuniao-da-familia-nas-refeicoes/

CBF decide paralisar o Brasileirão; confira nota da entidade

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/cbf-decide-paralisar-o-brasileirao-confira-nota-da-entidade/

Procon retira detergentes contaminados em supermercados de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/15/procon-retira-detergentes-contaminados-em-supermercados-de-joao-pessoa/

Governo federal anuncia Pix para famílias do RS

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/15/governo-federal-anuncia-pix-para-familias-do-rs/

Tovar Correia Lima: “Romero está cada vez mais distante do prefeito Bruno”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/tovar-correia-lima-romero-esta-cada-vez-mais-distante-do-prefeito-bruno/

Bar na orla de João Pessoa é interditado por despejo irregular de esgoto

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/15/bar-na-orla-de-joao-pessoa-e-interditado-por-despejo-irregular-de-esgoto/

UFCG lança edital para possíveis vagas remanescentes

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/15/ufcg-lanca-edital-para-possiveis-vagas-remanescentes/

Motorista perde controle de ônibus e poste é partido ao meio, em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/15/motorista-perde-controle-de-onibus-e-poste-e-partido-ao-meio-em-joao-pessoa/

Advogado que atropelou motoboy ao confundi-lo com assaltante é condenado em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/15/advogado-que-atropelou-motoboy-ao-confundi-lo-com-assaltante-e-condenado-em-campina-grande/

Parlamentares paraibanos divergem sobre doar parte do salário ao RS

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/parlamentares-paraibanos-divergem-sobre-doar-parte-do-salario-ao-rs/

Sem festa: Ivete Sangalo cancela turnê que celebra 30 anos de carreira

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/15/sem-festa-ivete-sangalo-cancela-turne-que-celebra-30-anos-de-carreira/

Podcast Mercado Imobiliário: inquilinos devem pagar IPTU? Secovi-PB responde

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/15/podcast-mercado-imobiliario-inquilinos-devem-pagar-iptu-secovi-pb-responde/

Procon de Campina Grande multa bancos por empréstimos indevidos

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/15/procon-de-campina-grande-multa-bancos-por-emprestimos-indevidos/

Maior São João do Mundo: cores começam a tomar conta do Parque do Povo em Campina

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/05/15/maior-sao-joao-do-mundo-cores-comecam-a-tomar-conta-do-parque-do-povo-em-campina/

Podcast Saúde em Dia: tire todas as suas dúvidas sobre asma

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/15/podcast-saude-em-dia-tire-todas-as-suas-duvidas-sobre-asma/

Podcast: Cuidado com os golpes de empréstimos em benefícios do INSS

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/15/podcast-cuidado-com-os-golpes-de-emprestimos-em-beneficios-do-inss/

Coluna Fora dos Autos: Juiz aborda sobre noções básicas de licitações

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/15/coluna-fora-dos-autos-juiz-aborda-sobre-nocoes-basicas-de-licitacoes/

Flamengo goleia na Libertadores e alivia a pressão

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/flamengo-goleia-na-libertadores-e-alivia-a-pressao/

Copa Libertadores: Palmeiras está nas oitavas; Endrick sai lesionado

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/copa-libertadores-palmeiras-esta-nas-oitavas-endrick-sai-lesionado/

Adeus: morre radialista que foi técnico do Flamengo

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/adeus-morre-radialista-que-foi-tecnico-do-flamengo/

Motorista de aplicativo é encontrado morto em praia na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/15/motorista-de-aplicativo-e-encontrado-morto-em-praia-na-paraiba/

Saiba como foi o mais recente encontro entre o prefeito Bruno e Romer

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/saiba-como-foi-o-mais-recente-encontro-entre-o-prefeito-bruno-e-romero/

Na reta final das definições políticas, Romero Rodrigues fica incomunicável

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/na-reta-final-das-definicoes-politicas-romero-rodrigues-fica-incomunicavel/

Secretário de Saúde chama prefeitável campinense de desagregador

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/15/secretario-de-saude-chama-prefeitavel-campinense-de-desagregador/

Hospital sofre com mais um assalto em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/15/hospital-sofre-com-mais-um-assalto-em-campina-grande/

Sousa anuncia novo treinador para sequência da temporada

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/sousa-anuncia-novo-treinador-para-sequencia-da-temporada/

