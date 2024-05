Sem festa: Ivete Sangalo cancela turnê que celebra 30 anos de carreira

A cantora Ivete Sangalo cancelou a turnê A Festa, que celebraria seus 30 anos de carreira e percorreria diversas cidades brasileiras até abril do ano que vem.

O motivo, segundo comunicado, foi a falta de organização da produtora responsável, que não teria conseguido garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas.

Conforme relato da equipe de Ivete, a cantora tinha o intuito de levar uma estrutura grandiosa para os estádios brasileiros onde faria A Festa, mas a 30e, responsável pelos shows, não teria conseguido viabilizar um projeto dessa magnitude.

“Isso exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato”, diz trecho do comunicado.

O evento passaria primeiramente por Belém (PA), no dia 29 de junho. E depois percorreria outras capitais até 2025, tais como Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).Procurada, a 30e não respondeu as solicitações. A cantora Ludmilla também cancelou a turnê Ludmilla in the House que faria pelo Brasil. A produtora é a mesma de Ivete.

O motivo dela é semelhante: o não cumprimento por parte da realizadora das condições previstas no pré-contrato para viabilidade dos shows.

“Fico triste com o cancelamento porque tinha propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna que meus fãs merecem”, lamentou Ludmilla em comunicado.

*folhapress