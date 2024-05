O 2º Tribunal do Júri de Campina Grande condenou o advogado Pedro Mário Fernandes a nove anos de prisão por tentativa de homicídio de um motoboy em 3 de março de 2023.

O julgamento aconteceu na noite dessa terça-feira (14). A defesa do advogado alegou legítima defesa, mas a tese não foi acatada pelos jurados.

Na noite do crime, o advogado estava em um bar com alguns amigos, entre os bairros de José Pinheiro e Catolé, e dois homens chegaram ao local e anunciaram um assalto.

Os criminosos fugiram numa moto e então Pedro decidiu tentar segui-los de carro. Entretanto, ele acabou confundindo um dos suspeitos com um motoboy, atropelando a vítima com o carro.

Conforme testemunhas, o advogado ainda desceu do veículo e gritou com a vítima caída no chão, exigindo a devolução de seus pertences. Por sorte, o motociclista ferido sobreviveu.