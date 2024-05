Na sessão dessa terça-feira (14), a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou uma proposta da Mesa Diretora que visa ajudar as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

A medida obriga deputados e servidores a fazerem doações de parte de seus salários para auxiliar nas ações de socorro às pessoas afetadas pelas inundações.

De acordo com a resolução aprovada, os servidores da ALPB que recebem até R$ 3 mil devem doar 1% do seu salário.

Para os demais funcionários, a doação será de 2% do salário. Já os deputados terão que contribuir com 4% de seus vencimentos.

O presidente da ALPB, Adriano Galdino, defendeu a proposta como uma forma de arrecadar recursos significativos para enviar à população do Rio Grande do Sul.

“É importante que possamos contribuir com esse gesto de solidariedade diante da situação de emergência que estão enfrentando nossos irmãos gaúchos”, afirmou.

Apesar da aprovação da medida, houve discordância por parte de alguns deputados.

A deputada Cida Ramos (PT) e o deputado Wallber Virgolino (PL) argumentaram que a ALPB poderia encontrar outras formas de contribuir sem afetar os salários dos servidores.

No entanto, a proposta foi aprovada com apoio da maioria dos parlamentares.