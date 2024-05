Veja o que é destaque nesta quarta-feira pelo Brasil

Lula demite Jean Paul Prates (foto) da Petrobras, Paulo Pimenta será ministro extraordinário da reconstrução do RS, inflação argentina cai para 8,8% em abril e outras notícias para começar esta quarta-feira (15).

PETROBRAS

Lula demite Jean Paul Prates da Petrobras; Magda Chambriard deve assumir. Presidente já demonstrava insatisfação com o trabalho de Prates havia meses.

GOVERNO LULA

Paulo Pimenta será o ministro extraordinário da reconstrução do RS. Petista é atualmente o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação).

AEROPORTOS

Anac suspende venda de passagens aéreas para Porto Alegre por tempo indeterminado. Aeroporto Salgado Filho está sem operação por ter sido atingido pelas enchentes do RS.

CHUVAS NO SUL

Galpões do governo gaúcho com doações têm segurança reforçada após fake news. Exército e polícia guardam centro de logística da Defesa Civil em Porto Alegre, onde falsos voluntários gravaram vídeos com mentiras.

POLÍTICA

Temer vê oposição com sede para destruir; ex-ministro de Bolsonaro rebate e critica Lula. Durante evento em NY, Ciro Nogueira afirma que aguarda novo JK no país, citando Caiado e Ratinho Jr. como exemplos, sob aplausos.

JUSTIÇA

Condenados do 8/1 quebram tornozeleira e deixam país. Reportagem identificou dez pessoas que fugiram para o exterior neste ano; destinos foram Argentina e Uruguai.

SAÚDE

Prevent Senior vai suspender venda de planos de saúde para SP e RJ a partir de 31 de maio. Operadora citou sobrecarga na demanda por atendimento e surtos de dengue e doenças sazonais.

AMÉRICA LATINA

Inflação na Argentina cai para um dígito em abril, a 8,8%, em vitória para Milei. Governo do ultraliberal recebeu elogios do FMI e avançou na negociação da dívida; precariedade social preocupa.

BRASIL-EUA, 200

EUA anunciarão compra de minerais cruciais do Brasil, diz embaixadora do país. Insumos estão no centro da guerra fria com a China; Elizabeth Bagley diz que Lula deveria ser líder do Sul Global.

RIO

Mineiro desaparece após ir ao RJ para ver show da Madonna. Morador de Pedro Leopoldo (MG), homem entrou em contato com a família pela última vez em 3 de maio, véspera do evento.

RIO DE JANEIRO

Presa mulher acusada de dar golpe de R$ 725 milhões em viúva de colecionador de arte. Diana Rosa Stanesco Vuletic foi condenada a 45 anos de prisão; defesa não foi encontrada.

SÃO PAULO

Guarulhos terá terminal VIP com restaurantes, suítes e transfer de carro até o avião por US$ 590. Com inauguração prevista para o 2º semestre, novidade busca atender a demanda crescente por viagens mais confortáveis.

CULTURA

Anitta antecipa clipe sobre candomblé após perder 200 mil seguidores nas redes. Anitta lamentou o episódio, mas disse que está em uma fase em que não se importa com números.

TELEVISÃO

‘Viver a Vida’, de Manoel Carlos, será reprisada pela primeira vez após 15 anos. Trama que teve Taís Araujo como 1ª protagonista negra das 21h na Globo será exibida no Viva.

*Folhapress