Um motorista de um ônibus de transporte coletivo de João Pessoa perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste no Retão de Manaíra. O fato aconteceu na noite desta terça-feira e, com o impacto, o poste partiu ao meio e a fiação pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas só conseguiu se aproximar do veículo quando uma equipe da Energisa cortou a energia elétrica da área.

Quatro pessoas ficaram feridas, mas nenhuma de forma grave. As vítimas foram atendidas e já receberam alta.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) informou que o veículo, que é da Linha 1001, estava na penúltima viagem do dia.

Ainda conforme o Sintur, o motorista colidiu com o poste após um motociclista atravessar a pista.