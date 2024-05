Podcast: psicóloga aborda importância da reunião da família nas refeições

No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques abordou a importância de sentar-se à mesa para fazer as refeições em família.

Ela destacou como esse simples ato pode proporcionar momentos de conexão, partilha e afeto entre os membros da família.

Josiplessis ressaltou que a mesa é um lugar onde as pessoas se encontram para conversar, se aconselhar e compartilhar momentos importantes.

Ela enfatizou a importância de reservar pelo menos uma refeição por dia para ser compartilhada em família, pois é nesse momento que se estabelecem laços de cumplicidade e afeto.

