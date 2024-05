UFCG lança edital para possíveis vagas remanescentes

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou, nesta segunda-feira, dia 13, paralelamente ao processo Lista de Espera do SiSU 2024, o edital do Processo Seletivo de Expectativa de Vagas – PSEV 2024.1 (Cadastro de Reserva), destinado ao preenchimento de possíveis vagas remanescentes para ingresso em cursos presenciais de graduação da instituição no Período Letivo 2024.1.

Candidatos que foram eliminados ou que ainda participam de outros processos seletivos para ingresso na graduação da UFCG (SiSU, PSED ou PSIG 2024.1) também podem participar do PSEV, uma vez que são processos seletivos independentes.

As inscrições seguem até o dia 24 de maio, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). Podem participar candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das cinco últimas edições (de 2019 a 2023), obtiveram média aritmética igual ou acima de 400 pontos nas matérias que compõem o Enem e não tiraram nota igual a zero na redação.

A divulgação do quantitativo de vagas para a Chamada Única, bem como o resultado da aprovação e classificação dos candidatos, será realizada no dia 29 de maio. O prazo para encaminhamento online da documentação digitalizada necessária para o cadastramento acontecerá de 29 de maio a 3 de junho. O cadastramento (registro acadêmico) dos classificados na chamada será feito pelas coordenações de curso, de 29 de maio a 6 de junho.

Candidatos cotistas pretos, pardos e indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD) deverão se apresentar às Comissões de Validação no dia 3 de junho, conforme edital complementar de convocação, a ser publicado no site da Comprov.

Os cursos de graduação que serão ofertados para os candidatos optarem em participar do PSEV 2024.1, cujo número total de candidatos aprovados na Lista de Espera do SiSU 2024 não foi suficiente para o seu completo preenchimento, estão listados no edital. A aprovação no processo seletivo não assegura o acesso às vagas na UFCG, uma vez que a seleção é destinada à formação de cadastro de reserva.

O edital completo do PSEV 2024.1, bem como todas as publicações do processo seletivo, estão disponíveis na página da Comprov.

Matrícula em disciplinas e início das aulas do Período 2024.1

Por conta da pandemia de Covid-19, os calendários acadêmicos na UFCG sofreram atrasos e estão sendo ajustados desde 2020. Em função disso, as aulas do Período Letivo 2024.1 só terão início no dia 17 de junho, com término previsto para o dia 26 de setembro.

A matrícula dos ingressantes 2024.1 acontecerá no dia 10 de junho. O procedimento será realizado presencialmente, em alguns cursos, ou online, em outros. O estudante deverá entrar em contato com a coordenação de seu curso para orientações. O procedimento é obrigatório e sua não realização implica na desvinculação da UFCG, caracterizando abandono de curso

Dúvidas

Esclarecimentos sobre o edital devem ser tirados com a Secretaria da Comprov, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no número (83) 2101.1600, ou pelo e-mail secretaria@comprov.ufcg.edu.br.