Podcast Saúde em Dia: tire todas as suas dúvidas sobre asma

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, o médico pneumologista Isnard Vasconcelos, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, trouxe informações sobre a asma, especialmente relevante devido ao Dia Mundial de Combate à Asma que ocorreu recentemente.

Isnard explicou que embora a asma tenha um componente genético, é possível prevenir os sintomas das crises.

Ele ressaltou que fatores como exposição a mofo, poeira e mudanças climáticas podem desencadear crises de asma, tornando especialmente desafiadora a época de São João, quando há maior incidência de fogueiras e umidade.

O médico enfatizou a importância de buscar tratamento adequado para a asma, que geralmente envolve o uso de corticoides inalatórios para controle da doença, além de broncodilatadores para alívio dos sintomas agudos.

