Campina Grande está prestes a se transformar em um verdadeiro espetáculo de cores e tradições juninas. A apenas 14 dias do início das celebrações no Parque Povo, epicentro d’O Maior São João do Mundo, já é possível enxergar que a montagem da estrutura, iniciada no dia 16 de abril, já conta com as cores vibrantes dos festejos juninos, repletos de identidade cultural.

No Calçadão do Bem, localizado às margens do Açude Velho, bem como na Vila do Artesão, é possível ver os tradicionais símbolos juninos. Além destes, os distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista também receberão decoração.

Com o tema “Olha pro Céu, meu amor, vê como o parque está lindo”, a decoração deste ano do Parque do Povo celebrará a requalificação e ampliação do Quartel General do Forró, bem como a integração do Parque Evaldo Cruz, fruto das ações da Prefeitura de Campina Grande.

Segundo o cenógrafo José Sereco, os campinenses e turistas que visitarem a Pirâmide do Parque do Povo serão recebidos por uma verdadeira celebração celestial, com referências aos três santos, balões e estrelas.

“Só na Pirâmide teremos quase 40 mil metros de bandeiras, além de vários elementos cenográficos que remetem à cultura junina.” detalhou o cenógrafo que trabalha n’O Maior São João do Mundo há mais de três décadas.

Sereco explicou também que para o teto da ponte que ligará o Parque do Povo ao Açude Novo, foi idealizado um trabalho composto por milhares de fuxicos, outro elemento que remete aos tradicionais enfeites juninos.

Com essa imersão na cultura nordestina, Campina Grande se prepara para receber moradores e visitantes de todo o Brasil em uma celebração que promete ficar gravada na memória de todos como uma das mais vibrantes e coloridas edições do São João.

Demais pontos da cidade

O clima junino vai se materializar também em outras áreas citadas. Um dos espaços contemplados é o Centro da cidade, que está com suas principais ruas sendo decoradas para a nossa maior festa.

Esses demais pontos são de responsabilidade do Poder Público. Por isso, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, explicou que um Pregão Eletrônico foi realizado e a empresa de menor orçamento assinou o contrato e a ordem de serviço para o trabalho de decoração.

O que se pode garantir é que, também na decoração, a cidade se prepara para viver a maior edição de todos os tempos.