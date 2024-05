No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, abordou questões relacionadas à locação de imóveis, esclarecendo dúvidas comuns que surgem nesse contexto.

Entre os temas discutidos, destacou-se a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, que, segundo a lei, é do proprietário, mas pode ser transferida para o inquilino mediante acordo expresso no contrato de locação.

Feitosa ressaltou a importância de tudo o que for pactuado verbalmente ser formalizado por escrito no contrato, garantindo assim a clareza e a segurança jurídica para ambas as partes envolvidas na transação imobiliária.

Além disso, ele abordou situações em que o proprietário se recusa a alugar o imóvel caso o inquilino não assuma o pagamento do IPTU, destacando que, embora a obrigatoriedade seja do proprietário, é essencial que todas as condições sejam claramente estabelecidas no contrato de locação para evitar conflitos futuros.

Ouça o podcast completo e entenda.