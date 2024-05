A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (15), uma fiscalização em supermercados da Capital para a retirada das prateleiras de alguns detergentes que tiveram venda suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o órgão, foi identificado o risco de contaminação biológica em dois lotes.

A diretora de fiscalização do Procon-JP, Mariana Teixeira, explicou a importância de retirar o produto dos supermercados.

“Precisamos garantir a saúde, a segurança e a qualidade dos produtos adquiridos pelos consumidores de João Pessoa”, ressaltou.

Na fiscalização realizada pelo Procon-JP, foram recolhidas 166 unidades do detergente que se enquadrava nos lotes que oferecem risco de contaminação. Foram retiradas 117 embalagens de detergente Ypê coco, 24 de limão e 25 embalagens de capim limão.

A determinação da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União e exige que todas as unidades do detergente produzidas entre julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 com lote final 1 e 3 sejam suspensas. Estão incluídos detergentes de todos os tipos, dentro dessa identificação.