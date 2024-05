Prefeitura da Paraíba oferece mais de 400 vagas em concurso público

A Prefeitura de Alhandra, na Paraíba, iniciou nesta quarta-feira as inscrições para o concurso público que tem como objetivo a contratação de 428 profissionais com formação nos níveis fundamental incompleto, médio técnico e superior.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Agente Administrativo (35); Agente Comunitário de Saúde (15); Agente de Combate as Endemias (2); Agente de Fiscalização de Trânsito (6); Auditor Fiscal Tributário (1); Analista de Planejamento e Orçamento; Assistente Social (4); Auditor de Contas Públicas; Auxiliar de Consultório Dentário (3); Auxiliar de Serviços Gerais (65); Bioquímico (2); Biomédico (1); Coveiro (8); Cozinheiro (20); Cuidador (10); Educador Físico (2).

Mais: Engenheiro Civil; Engenheiro Agrônomo (1); Enfermeiro (6); Enfermeiro Plantonista (11); Farmaceutico (2); Fiscal de Obras (2); Fiscal de Serviços Urbanos (2); Fiscal Sanitário (1); Fisioterapeuta (7); Fonoaudiólogo (1); Gari (30); Guarda Municipal Masculino (10); Guarda Municipal Feminino (6); Médico (5); Médico Plantonista (14); Médico Psiquiatra (3); Médico Veterinário; Monitor de Creche (15); Motorista (15); Nutricionista (3); Odontólogo (7); Operador de Máquina Pesada (2),

Outras funções: Procurador Municipal; Psicólogo (4); Psicopedagogo (2); Recepcionista (22); Técnico em Cartografia (1); Técnico em Enfermagem (8); Técnico em Enfermagem Plantonista (8); Técnico em Informática (2); Técnico em Laboratório (2); Terapeuta Ocupacional (1); Professor Ensino Fundamental I (21); Professor da Educação Infantil (10); Professor Ensino Fundamental II -Português (2); Professor Ensino Fundamental II -Matemática (2); Professor Ensino Fundamental II – Inglês (2); Professor Ensino Fundamental II – Educação Física (2); Professor Ensino Fundamental II – Ciências (2); Professor Ensino Fundamental II – História (2); Professor Ensino Fundamental II – Geografia (2); Professor de Artes (1); Supervisor Escolar (3); Orientador Educacional (2) e Vigilante (10).

Dentro do total de funções listadas existem vagas que serão reservadas à profissionais (PCD) que se enquadrem nos requisitos descritos no edital.

Os profissionais admitidos atuarão em jornadas de 30 a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.412,00 a R$ 6.000,00 ao mês.

As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 30 de junho de 2024, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da Educa PB, responsável pela organização do edital.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, avaliação de títulos, prova prática, teste de aptidão física, teste psicotécnico, exame médico, investigação social e curso de formação, conforme consta no edital para consulta.

A prova objetiva está prevista para o dia 25 de agosto de 2024 para os cargos de nível básico e médio, e para o dia 1º de setembro de 2024 para os cargos de nível superior.

Este Concurso Público terá validade pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.