BNDES inscreve para concurso público; saiba mais detalhes

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou concurso público para preenchimento de cargos de nível superior, com a oferta inicial de 150 vagas e outras 750 para formação de cadastro de reserva.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e está disponível no site do BNDES.

O concurso também marca o fim de um período de 12 anos sem processos de seleção pública para ingresso na instituição.

O concurso mais recente foi aberto em 2012 e teve as provas aplicadas no início de 2013.

Pela primeira vez na história, o Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras.

O salário inicial é de R$ 20.900,00. As inscrições prosseguem até 19 de agosto.

Pela primeira vez, as provas serão feitas em todas as capitais brasileiras.

*com informações ascom