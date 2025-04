UFPB abre seleção com 22 vagas para professor substituto

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vai realizar um processo seletivo para preenchimento de 22 vagas de Professor Substituto do Magistério Superior. Do total de vagas, 16 são destinadas a candidatos da Ampla Concorrência (AC), quatro são para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e duas vagas são para Pessoas com Deficiência (PcD).

As oportunidades estão distribuídas por unidades acadêmicas de centros de ensino dos campi de João Pessoa, Areia, Bananeiras e Rio Tinto/Mamanguape, em diversas áreas do conhecimento.

Todas as vagas são para professor Assistente (Classe A), que pode atuar no regime de trabalho de 20 horas (T-20) ou de 40 horas (T-40) semanais, de acordo com o edital da seleção. Para T-20, a remuneração básica é de R$ 3.090,40, enquanto para T-40 o valor é de R$ 4.326,60. Estes valores podem aumentar segundo a titulação dos candidatos – há retribuição por titulação para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado.

As pessoas interessadas devem se inscrever no período de 14 a 23 de abril, de forma presencial – pelo próprio candidato ou por meio de um procurador, na secretaria de cada Departamento onde a vaga é ofertada – ou por via postal. Quem for concorrer a uma vaga regime T-20 deve pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 60. Já a taxa para o regime T-40 tem valor de R$ 85. As solicitações de isenção podem ser realizadas nos dias 9 e 10 de abril, de forma presencial.

Os candidatos serão selecionados por meio de uma Prova Didática (etapa eliminatória) e de uma Prova de Títulos (etapa classificatória), conforme cronogramas específicos apresentados pelos respectivos Departamentos.

A validade do processo seletivo é de 1 ano, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Detalhes sobre os locais de inscrição, datas das provas e demais informações relativas ao processo seletivo estão disponíveis no edital publicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep/UFPB).

Vagas por Departamento/área do conhecimento

Departamento de Ciências Sociais (DCS) – CCHLA – João Pessoa

Ciências Sociais (1-AC)

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV) – CCHLA – João Pessoa

Literaturas de Língua Portuguesa e Ensino (1-AC)

Departamento de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) – CCHLA – João Pessoa

Língua Portuguesa e Linguística (1-AC)

Departamento de Mediações Internacionais (DMI) – CCHLA – João Pessoa

Língua Francesa Aplicada às Negociações Internacionais (1-PPP)

Departamento de Mídias Digitais (DEMID) – CCHLA – João Pessoa

Interfaces Gráficas para Mídias Digitais (1-PPP)

Produção de Conteúdo para Mídias Digitais (1-AC)

Departamento de Fundamentação da Educação Musical (DFE) – CE – João Pessoa

Fundamentos Sócio-históricos da Educação (1-AC)

Departamento de Administração (DADMIN) – CCSA – João Pessoa

Recursos Humanos (1-AC)

Departamento de Economia (DECON) – CCSA – João Pessoa

Teoria Econômica (1-AC)

Departamento de Finanças e Contabilidade (DFC) – CCSA – João Pessoa

Práticas Atuariais no Ramo Vida (1-AC)

Departamento de Relações Internacionais (DRI) – CCSA – João Pessoa

Relações Internacionais (1-AC)

Departamento de Clínica e Odontologia Social (DCOS) – CCS – João Pessoa

Cirurgia Bucomaxilofacial II (1-AC)

Departamento de Educação Física (DEF) – CCS – João Pessoa

Natação, Treinamento Esportivo e Musculação (1-PPP)

Departamento de Fonoaudiologia (DFONO) – CCS – João Pessoa

Voz (1-PcD)

Departamento de Direito Privado (DDPRI) – CCJ – João Pessoa

Direito Privado (1-AC)

Departamento de Jornalismo (DEJOR) – CCTA – João Pessoa

Jornalismo, Editoração e Programação Visual (1-AC)

Departamento de Ciências Fundamentais e Sociais (DCFS) – CCA – Areia

Informática (1-AC)

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) – CCHSA – Bananeiras

Administração Geral (1-AC)

Departamento de Educação (DE) – CCHSA – Bananeiras

Organização do Trabalho Pedagógico e Estágio Supervisionado (1-AC)

Departamento Ciências Exatas (DCX) – CCAE – Rio Tinto/Mamanguape

Infraestrutura de Redes de Computadores (1-AC)

Departamento Ciências Exatas (DCX) – CCAE – Rio Tinto/Mamanguape

Linguagem de Programação (1-PPP)

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) – CCHSA – Rio Tinto/Mamanguape

Economia (1-PcD)