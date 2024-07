Foi publicada nesta quinta-feira (25) a convocação dos aprovados no concurso público para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Paraíba para a realização da pré-matrícula.

O período de pré-matrícula ocorrerá entre 30 de julho e 2 de agosto, conforme a classificação dos candidatos.

O coronel Sérgio Fonseca, comandante geral da PM, orienta que os candidatos digitalizem todos os documentos necessários e salvem em arquivos PDF, com tamanho máximo de 10MB cada, e que incluam frente e verso, quando aplicável.

A qualidade das imagens digitalizadas deve ser conferida para garantir a clareza dos documentos.

O governador João Azevêdo anunciou que as aulas para a primeira turma, composta por 532 alunos, terão início no dia 19 de agosto no Centro de Formação da Polícia Militar.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online