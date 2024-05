No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente-executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas sobre benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias, pensões e salário maternidade.

Uma pergunta destacada foi sobre descontos no benefício do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não reconhecidos.

Marcus explicou que desde 2023, os beneficiários do BPC também podem fazer empréstimos consignados, mas devem ter cuidado com questões de segurança.

Ele enfatizou que é importante não compartilhar senhas e contatar diretamente os bancos para solicitar empréstimos.

Além disso, Marcus mencionou que o INSS oferece uma ferramenta para bloquear empréstimos consignados, que pode ser solicitada pela Central Telefônica 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Ouça o podcast completo.