O deputado estadual, Tovar Correia Lima (PSDB) voltou a comentar com a imprensa sobre a situação política em Campina Grande referente ao processo eleitoral municipal que se avizinha e a candidatura da oposição com o nome do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), para disputar a prefeitura Municipal.

Para o deputado, a probabilidade é grande de que Romero saia como candidato, muito embora ainda não tenha se posicionado, mas tem dados todas as pistas, uma vez que, é público e notório o distanciamento dele do prefeito Bruno Cunha Lima, que vai tentar a reeleição.

“Não é segredo para ninguém que Romero está distante de Bruno. Romero não tem ido a eventos já faz um ano, não tem se encontrado com o prefeito, não tem participado, enfim, não é preciso que algum filiado ao Podemos não esteja na gestão para significar que há uma afastamento. Isso está nítido”, avaliou.

O fato é que Romero Rodrigues tem grandes indicações de pessoas em cargos importantes na administração municipal, a exemplo do cunhado Hermano Oliveira, que ocupa o Ipsem (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

O deputado confirmou que haverá uma reunião dentro dos próximos dias para algumas definições.

“Romero é um aliado político que todos querem. É uma liderança inconteste, inclusive, em Campina Grande, que a cidade atesta, aprova, comprova e sonha com o retorno dele”, destacou.