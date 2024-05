Motorista de aplicativo é encontrado morto em praia na Paraíba

Na manhã desta quarta-feira (15), o corpo de um motorista por aplicativo, identificado como Marcone José Soares, de 29 anos, foi encontrado sem vida na praia do Poço, em Cabedelo, vítima de disparos nas costas.

A vítima foi encontrada numa área pouco habitada do bairro, onde o veículo foi localizado a alguns metros do corpo.

A descoberta só foi possível graças à prontidão do pai do motorista, que notou o tempo prolongado em que o carro permaneceu estacionado no mesmo local e alertou as autoridades.

A polícia prontamente respondeu ao chamado, iniciando uma investigação minuciosa para encontrar pistas que levem aos responsáveis pelo crime hediondo.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivações para o assassinato.