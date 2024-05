Chuvas com força em Campina: saiba quais foram os bairros mais afetados

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Defesa Civil, realizou ações de visitas, monitoramentos e de fiscalização em áreas de risco após as fortes chuvas registradas no início da noite desta quarta-feira (15).

Os agentes e técnicos do órgão estão em campo e disponíveis para atender a população, em casos de alagamentos e desmoronamentos.

A Defesa Civil recebeu diversos chamados. Entre os transtornos ocasionados pelas chuvas destacam-se os alagamentos nos bairros do Acácio Figueiredo, Bodocongó, Centenário, Cidades, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Jardim Borborema, Malvinas, Novo Horizonte, Presidente Médici, Portal Sudoeste, Santa Cruz, Três Irmãs, Tambor e no distrito de São José da Mata. Ruas e avenidas da cidade também registraram pontos de alagamentos, como na avenida Floriano Peixoto e a rua João Henrique Pereira Leite, nas Malvinas.

A equipe da Defesa Civil esteve em campo, prontamente, para prestar assistência aos moradores das áreas atingidas, oferecendo suporte e orientações necessárias diante das adversidades provocadas pelas chuvas.

O trabalho de monitoramento e assistência continuará sendo realizado, visando atenuar os impactos e garantir a segurança da população frente às condições climáticas adversas.

Tempo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) em Campina Grande é de nebulosidade variável, podendo ocorrer chuvas passageiras e pontuais, com temperatura máxima de 30ºC e mínima de 21ºC.

Central de Atendimento

Em casos de alagamentos e inundações, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199 ou através do contato via WhatsApp (83) 99819-9079.

A Defesa Civil possui uma equipe de plantão 24h para atender a população.