Saiba os assuntos que foram muito acessados nesta sexta-feira no ParaibaOnline

O Maior São João do Mundo: antes do forró, marcenaria e grafitagem tomam conta do PP

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/23/o-maior-sao-joao-do-mundo-antes-do-forro-marcenaria-e-grafitagem-tomam-conta-do-pp/

BR-230: interdição temporária para transporte de cargas especiais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/br-230-interdicao-temporaria-para-transporte-de-cargas-especiais/

Censo revela quantidade de pessoas com deficiência no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/brasil-tem-mais-de-14-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia/

Diretora da CMV sobre as bets: “Estamos enxugando gelo” https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/diretora-da-cmv-sobre-as-bets-estamos-enxugando-gelo/

Aposta simples acerta as seis dezenas e leva prêmio da Mega-Sena

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/aposta-simples-ganha-quase-r-3-milhoes-da-mega-sena/

Bandidos atacam carro de juíza no Cariri; suspeito é morto no local

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/23/bandidos-atacam-carro-de-juiza-no-cariri-suspeito-e-morto-no-local/

Fundação Rubens Dutra pede desculpas às vítimas que apresentaram problemas pós cirurgias oftalmológicas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/fundacao-rubens-dutra-pede-desculpas-as-vitimas-que-apresentaram-problemas-pos-cirurgias-oftalmologicas/

Parque das Cidades: Justiça libera continuidade de obras em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/parque-das-cidades-justica-libera-continuidade-de-obras-em-joao-pessoa/

Estudantes da rede pública terão pré-inscrição automática no Enem

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2025/05/23/estudantes-da-rede-publica-terao-pre-inscricao-automatica-no-enem/

Vila Sitio São João recebe pré-junino da Moleka 100 Vergonha

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/23/vila-sitio-sao-joao-recebe-pre-junino-da-moleka-100-vergonha/

Morre Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/morre-sebastiao-salgado-um-dos-maiores-fotografos-do-mundo/

Sessão histórica: Senado promove homenagem ao paraibano Epitácio Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/sessao-historica-senado-promove-homenagem-ao-paraibano-epitacio-pessoa/

Ação contra furto de energia resulta em sete prisões no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/23/acao-contra-furto-de-energia-resulta-em-sete-prisoes-no-sertao-da-paraiba/

Mancha escura no mar de Lucena intriga moradores; Sudema explica causa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/mancha-escura-no-mar-de-lucena-intriga-moradores-sudema-explica-causa/

Mais de 300 celulares roubados ou furtados serão devolvidos a vítimas em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/mais-de-300-celulares-roubados-ou-furtados-serao-devolvidos-a-vitimas-em-joao-pessoa/

Assalto frustrado: polícia investiga possibilidade de atentado direcionado

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/23/assalto-frustrado-policia-investiga-possibilidade-de-atentado-direcionado/

MPPB orienta fiscalização e regras para turismo de aventura na Pedra da Boca

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/mppb-orienta-fiscalizacao-e-regras-para-turismo-de-aventura-na-pedra-da-boca/

Secretário da Receita da PB fala sobre o novo Refis

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/05/23/secretario-da-receita-da-pb-fala-sobre-o-novo-refis/

Justiça condena jornal a indenizar desembargadora por matéria sobre remuneração

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/justica-condena-jornal-a-indenizar-desembargadora-por-materia-sobre-remuneracao/

Irmã de senador faz desabafo diante de secretário de Estado

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/irma-de-senador-faz-desabafo-diante-de-secretario-de-estado/

Tribunal de Justiça da Paraíba faz remanejamento de juízes

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/23/tribunal-de-justica-da-paraiba-faz-remanejamento-de-juizes/

Presidente do União Brasil espera a adesão de quase 50 deputados

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/presidente-do-uniao-brasil-espera-a-adesao-de-quase-50-deputados/

Sine-PB oferece 700 vagas de emprego a partir de segunda-feira

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2025/05/23/sine-pb-oferece-700-vagas-de-emprego-a-partir-de-segunda-feira/

Olímpio defende proibição das bisnagas por risco à saúde

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/olimpio-defende-proibicao-das-bisnagas-por-risco-a-saude/

Presidente do PL na Paraíba critica Nilvan Ferreira por querer reingressar no partido

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/presidente-do-pl-na-paraiba-critica-nilvan-ferreira-por-querer-reingressar-no-partido/

Concurso público em Bayeux vira alvo de CPI na Câmara Municipal

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/concurso-publico-em-bayeux-vira-alvo-de-cpi-na-camara-municipal/

Psicóloga analisa bebês reborn: “Nenhum boneco é capaz de substituir o vínculo humano”

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/23/psicologa-analisa-bebes-reborn-nenhum-boneco-e-capaz-de-substituir-o-vinculo-humano/

Ex-presidente diz que não participou de reunião golpista no governo Bolsonaro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/ex-presidente-diz-que-nao-participou-de-reuniao-golpista-no-governo-bolsonaro/

Comandante da Marinha nega mobilização de tropas para golpe

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/comandante-da-marinha-nega-mobilizacao-de-tropas-para-golpe/

Presidente do PL/PB admite aliança com o Progressistas para as eleições de 2026

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/23/presidente-do-pl-pb-admite-alianca-com-o-progressistas-para-as-eleicoes-de-2026/

Maior São João do Mundo: Parque do Povo recebe visita técnica sobre acessibilidade

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/23/maior-sao-joao-do-mundo-parque-do-povo-recebe-visita-tecnica-sobre-acessibilidade/

Aparte: ferramenta identifica produtos impróprios para o consumo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/23/aparte-ferramenta-identifica-produtos-improprios-para-o-consumo/

