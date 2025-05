Presidente do PL na Paraíba critica Nilvan Ferreira por querer reingressar no partido

O presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga, criticou a forma como o comunicador Nilvan Ferreira pretende reingressar no partido – começando as tratativas em nível nacional, quando deveria procurar as instâncias locais do partido.

Conforme Queiroga, Nilvan tem procurado o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro passado por cima dos dirigentes estaduais e municipais para dar início ao projeto pessoal de disputar por uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026.

“A gente espera que haja um desfecho mais claro dessa questão, já que Nilvan disse que conversa direto com o presidente Jair Bolsonaro. Já vimos essa história de conversa direta com Bolsonaro e oque deu em 2024”, explicou Queiroga, lembrando que ele é quem foi apoiado por Bolsonaro em João Pessoa.

Queiroga chamou a atenção de Nilvan para que o diálogo para a filiação ao PL seja feito com ele, enquanto presidente estadual do partido, o que seria natural.

“Nós buscamos soluções e não problemas. Não estou dizendo que Nilvan seja um problema, mas isso é um assunto que precisa ser discutido e, naturalmente, que todos aqueles que se interessam em se filiar ao PL e que defendem o presidente Bolsonaro, precisam ser considerados”, completou.