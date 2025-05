Tribunal de Justiça da Paraíba faz remanejamento de juízes

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou os nomes da juíza Iêda Maria Dantas para a 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande; e do juiz Henrique Jorge Jácome de Figueirêdo para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campina Grande.

O magistrado Alexandre José Gonçalves Trineto assumirá a 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa; a juíza Giuliana Madruga Batista de Souza Furtado comandará a Vara de Entorpecentes de João Pessoa.

Com base no critério de antiguidade, foram aprovados pelo TJ-PB os nomes do magistrado Perilo Rodrigues de Lucena para Juizado Especial Criminal de Campina Grande; e da juíza Flávia de Souza Batista para assumir o Tribunal do Júri de Campina Grande; bem como Fabrício Meira Macedo para a 2ª Turma Recursal Mista de Campina Grande.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/sem-bandeira-branca-em-campina-grande/