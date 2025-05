*Vídeo: Ascom/Energisa

A Energisa Paraíba, em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, realizou na última terça-feira (20) uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais e industriais da cidade de São Bento, com o objetivo de combater o furto de energia elétrica e identificar ligações clandestinas.

Durante a ação, que contou com mais de 30 colaboradores da Energisa, além das equipes das polícias, foram flagradas ligações irregulares e sete pessoas foram presas em flagrante.

O furto de energia, além de ser crime previsto em lei, provoca prejuízos à sociedade, compromete a qualidade do fornecimento aos clientes regulares e representa sérios riscos, como choques elétricos, curtos-circuitos e acidentes fatais.

De acordo com Danilo Lelis, gerente de combate a perdas da Energisa Paraíba, a distribuidora realiza inspeções diárias com foco na segurança da população e na preservação da qualidade do fornecimento.

“Intervenções irregulares na rede elétrica colocam vidas em risco. As consequências podem ser graves: choques, incêndios e até mortes. Nos casos desses estabelecimentos comerciais, o perigo se estendia também aos clientes e à vizinhança. Além disso, quem paga a conta em dia acaba sendo penalizado com a sobrecarga causada por essas fraudes”, alerta o gerente.

Até o momento, em 2025, foram recuperados 11.500.000 kWh em toda a Paraíba. Essa quantidade de energia, desviada por meio de ligações clandestinas e adulterações em medidores, seria suficiente para abastecer quase sete mil residências por um ano. O prejuízo recai diretamente sobre os consumidores que pagam corretamente suas faturas.

Como denunciar

A Energisa mantém um trabalho constante de fiscalização, mas a participação da população é fundamental no combate às fraudes. Denúncias sobre ligações clandestinas ou adulteração de medidores podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais: telefone 0800 083 0196, WhatsApp (83) 9 9135-5540 ou pelo aplicativo Energisa On.