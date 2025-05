Fundação Rubens Dutra pede desculpas às vítimas que apresentaram problemas pós cirurgias oftalmológicas

Após vários pacientes apresentarem reações adversas , incluindo perda da visão, depois de um mutirão de cirurgias oftalmológicas no Hospital de Clínicas de Campina Grande, a Fundação Rubens Dutra, responsável pela execução dos procedimentos, emitiu uma nota de esclarecimento à imprensa.

A Fundação, que até então tinha um convênio com o Governo da Paraíba para a realização das cirurgias, lamentou o ocorrido e afirmou que está tomando providências.

leia a nota na íntegra:

A Fundação Rubens Dutra Segundo lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os pacientes e familiares envolvidos.

Informamos que desde o momento que tomamos conhecimento do ocorrido, iniciamos uma busca ativa no sentido de identificar e triar os pacientes sintomáticos, sendo solicitada a presença, em caráter de urgência, desses pacientes na Fundação Rubens Dutra Segundo para avaliação pós-operatória, iniciando, imediatamente, o tratamento daqueles que necessitaram com a médica responsável pelas aplicação ocorridas no dia 15 do corrente mês.

Importa destacar que os profissionais por nós contratados atendem todas as exigências legais e contam com ampla experiência para realização dos procedimentos contratados. Ademais, salientamos que esta Fundação realizou, no ano de 2024, um totat de 2.490 (dois mil quatrocentos e noventa) e, no ano de 2025, um total de 1.149 (mil cento e quarenta e nove) procedimentos oftalmológicos entre aplicações intra vitrea, cirurgias de catarata e cirurgias de pterígio.

Destacamos e reiteramos nosso compromisso com a população paraibana, trazendo ao conhecimento de todos que em nenhum momento usamos medicações vencidas.

Estamos realizando as devidas apurações internas sobre os fatos, bem como nos colocamos a inteira disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários, sempre prezando pela excelência na qualidade dos nossos atendimentos, com foco nos pacientes.

Campina Grande, 21 de maio de 2025.

ROBSON DUTRA DA SILVA

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA