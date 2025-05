Bandidos atacam carro de juíza no Cariri; suspeito é morto no local

Na manhã desta sexta-feira (23), um grave episódio de violência foi registrado na região do Cariri paraibano. Criminosos atacaram o carro da juíza Andreia Silva Matos, da Comarca de Boqueirão, enquanto ela seguia com o marido pela estrada em direção a cidade de Barra de Santana.

De acordo com informações, o casal foi rendido na estrada, mas o marido da magistrada, que é policial militar, reagiu à ação criminosa e trocou tiros com os bandidos. Durante o confronto, um dos suspeitos foi morto no local, outro ficou ferido e foi socorrido, e um terceiro conseguiu fugir.

O veículo onde estavam a juíza e seu esposo ficou com pelo menos oito marcas de tiros no para-brisa. Apesar da violência do ataque, não há registro de ferimentos nas vítimas.

A Polícia Civil da Paraíba já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar se se tratou de uma tentativa de assalto ou de um atentado direcionado contra a magistrada.