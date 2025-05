Olímpio defende proibição das bisnagas por risco à saúde

A proposta do vereador Rafafá para reintroduzir bisnagas de ketchup, maionese e mostarda nas lanchonetes de Campina Grande reacendeu uma antiga discussão sobre saúde pública e segurança alimentar.

A reportagem do ParaibaOnline ouviu o vereador Olímpio Oliveira, autor da lei que proibiu o uso das bisnagas em 2013, substituindo-as pelos sachês individuais.

Olímpio defende a permanência da atual legislação por razões sanitárias. “A lei, todos sabem, é um motivo de orgulho pra mim. Eu fiz, inclusive, uma consulta à Vigilância Sanitária à época, porque tivemos registros de infecção bacteriana em pessoas que usaram bisnagas contaminadas”, afirmou.

Segundo ele, a reutilização constante das embalagens, sem a devida higienização, favorece a proliferação de bactérias. “Você otimiza até 90% do conteúdo da bisnaga, mas quando ela é esvaziada, reabastecida e reutilizada sem os devidos cuidados, há o risco de contaminação de todo o conteúdo. Na época, era comum ver bisnagas engorduradas, com crostas de sujeira.”

Para Olímpio, o uso dos sachês representa uma “evolução” na forma de lidar com alimentos servidos em espaços públicos. Ele compara o cuidado com outra lei de sua autoria, que regulamenta a venda de produtos fatiados apenas na presença do consumidor. “São cuidados simples que evitam tragédias. Só se atentam quando alguém morre por consumir um produto vencido ou contaminado.”