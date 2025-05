Sine-PB oferece 700 vagas de emprego a partir de segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira (26), 700 vagas de emprego em 12 municípios do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Sapé, Patos, Bayeux, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Mamanguape e Cabedelo. O maior número de vagas se concentra na capital paraibana, com a oferta de 391 vagas, sendo a maioria para os cargos de operador de telemarketing ativo e receptivo (200) e atendente de lanchonete (20).

Entre as oportunidades para João Pessoa, há ainda opções para auxiliar de linha de produção (10), pedreiro (9), carpinteiro (5), motorista de ônibus urbano, cumim, calceteiro e garçom (4 cada cargo).

O posto do Sine estadual em Campina Grande vai oferecer 102 vagas para quem se interessa em trabalhar como auxiliar de cozinha e garçom (15 vagas cada função), carregador e descarregador de caminhões (6), encanador (5), ajudante de carga e descarga de mercadoria (4), analista de mídias sociais (1), etc.

Em Santa Rita, serão ofertadas 89 vagas para diversas funções, entre as quais estão: operador de máquinas fixas – em geral, mecânico de máquina agrícola (vaga para aprendiz), eletricista de instalações – edifícios (15 vagas para cada cargo), auxiliar de logística, auxiliar de limpeza e auxiliar de linha de produção (5 vagas cada), faxineiro (3) e soldador (2).

O Sine-PB em Bayeux vai disponibilizar 28 vagas de emprego para a população. Seis delas são para pedreiro, vidraceiro colocador de vidros, operador de máquinas fixas – em geral e costureira em geral (4 vagas cada cargo), analista p. e controle da produção (1), entre outras.

Na cidade de Conde o posto estadual do Sine ofertará 13 vagas de emprego: auxiliar de estoque (4), auxiliar de logística e aj. de carga e descarga de mercadoria (3 vagas cada função), zelador, conferente de logística e operador de empilhadeira (uma vaga para cada).

No município de Sapé, o Sine-PB contará com 12 vagas de emprego para vendedor pracista (4), operador de telemarketing ativo e receptivo (2), advogado, coordenador administrativo e gerente comercial (uma vaga cada cargo), entre outras funções. Já em Patos serão 23 vagas, dentre as quais: vendedor pracista (5), recepcionista atendente (4) e soldador (1).

Em Guarabira, o Sine Estadual ofertará 10 vagas para costureira em geral. Vinte vagas de emprego estarão disponíveis no município de Princesa Isabel, sendo duas para personal trainer, trabalhador rural (2) e para advogado generalista (uma), etc.

O posto do Sine-PB em São Bento disponibilizará seis vagas de emprego distribuídas em diversas áreas, como monitor de prevenção de perdas (1) e gerente de empresas comerciais (1). Enquanto no município de Mamanguape serão três vagas – auxiliar administrativo (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

Por fim, o Sine-PB oferecerá três vagas de emprego em Cabedelo: para eletricista de alta tensão, fiscal de prevenção de perdas e mecânico de auto em geral (uma vaga cada cargo).

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados a comparecerem às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine-PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.